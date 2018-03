Ronaldo Jacaré é o único brasileiro favorito no UFC Charlotte

Mesmo vindo de derrota e sem lutar desde abril do ano passado, Ronaldo Jacaré entra para o seu duelo contra Derek Brunson como favorito. Os dois farão a luta principal do UFC Charlotte desde sábado (27) e o brasileiro leva vantagem sobre o norte-americano. Segundo o site de apostas Marsbet, o faixa-preta de jiu-jitsu está cotado em 1.70, o que significa que, a cada R$ 100 apostados, o investidor leva para casa o valor de R$ 170. Brunson, por sua vez, surge com cotação de 2.02 (R$ 202 de volta a cada R$ 100 investidos em caso de vitória do algoz de Lyoto Machida). + UFC Charlotte traz chance de redenção para Jacaré e outros três brasileiros​

+ Cormier e Miocic fazem superluta de campeões por título de pesados do UFC + Dana White se anima com Diaz, mas avisa: ‘Dos Anjos está na frente’​

Mas Jacaré é o único brasileiro envolvido no UFC Charlotte que chega ao evento como favorito. O caso mais curioso é o do peso leve Netto BJJ. O brazuca enfrenta Vinc Pinchel na porção preliminar do show e está rigorosamente empatado em cotação com o rival. Ambos os lutadores pagam 1.85 - R$ 185 de volta para R$ 100 investidos, o que significa que não há favorito nem zebra na disputa.

Além de Jacaré e Netto BJJ, o UFC Charlotte contará também com as atuações de Juliana Lima e Godofredo Pepey. E ambos são azarões contra seus adversários. Ju Thai enfrenta Randa Markos e está cotada em 2.25 (R$ 225 para cada R$ 100 apostados), enquanto sua adversária tem cotação de 1.57 (R$ 157 para casa R$ 100 investidos).

Já Pepey enfrenta Mirsad Bektic em um duelo peso pena e é o maior azarão da noite. Com cotação de 4.90, uma vitória do brasileiro dará ao apostador R$ 490 a cada R$ 100 apostados. Bektic, por sua vez, é cotado em 1.14 - R$ 114 de volta a cada R$ 100 investidos em sua vitória.

Cotações do UFC Charlotte (segundo a Marsbet)

Card principal

Peso médio: Ronaldo Jacaré (1.70) x Derek Brunson (2.02)

Peso pena: Dennis Bermudez (1.57) x Andre Fili (2.25)

Peso leve: Jordan Rinaldi (4.75) x Gregor Gillespie (1.15)

Peso leve: Drew Dober (1.52) x Frank Camacho (2.35)

Card preliminar

Peso leve: Erik Koch (2.30) x Bobby Green (1.55)

Peso pena: Mirsad Bektic (1.14) x Godofredo Pepey (4.90)

Peso mosca: Kaitilin Chookagian (1.60) x Mara Romero Borella (2.20)

Peso palha: Randa Markos (1.57) x Juliana Lima (2.25)

Peso mosca: Justine Kish (1.31) x Ji Yeon Kim (3.10)

Peso leve: Vinc Pinchel (1.85) x Joaquim Netto BJJ (1.85)

Peso meio-médio: Niko Price (1.28) x George Sullivan (3.30)

Peso pena: Austin Arnett (2.65) x Cory Sandhagen (1.42)

