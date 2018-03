Jacaré fatura R$ 157 mil de bônus por 'performance da noite' no UFC Charlotte

Ronaldo Jacaré tem muitos motivos para comemorar. Após nocautear Derek Brunson de maneira sensacional, encerrar a seca de vitórias do país em 2018, e se recolocar na briga pelo cinturão dos médios, o brasileiro ainda está com o bolso cheio. O faixa-preta de jiu-jitsu recebeu US$ 50 mil, cerca de R$ 157 mil na cotação atual, como bônus de 'performance da noite' do UFC Fight Night Charlotte. + Cormier e Miocic fazem superluta de campeões por título de pesados do UFC​

Além Jacaré, o bósnio Mirsad Bektic - que nocauteou o brasileiro Godofredo Pepey no card preliminar - também recebeu o prêmio de 'performance' e levou a mesma quantia para casa. Já o bônus de luta da noite ficou para a batalha dos pesos leves Drew Dober x Frank Camacho.

Resultados do UFC Charlotte:

Card principal

Peso médio: Ronaldo Jacaré derrotou Derek Brunson por nocaute a 3m50s do R1

Peso pena: Andre Fili derrotou Dennis Bermudez na decisão dividida dos juízes (29-28, 27-30, 29-28)

Peso leve: Gregor Gillespie derrotou Jordan Rinaldi por nocaute técnico a 4m46s do R1

Peso leve: Drew Dober derrotou Frank Camacho na decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 30-27)

Card preliminar

Peso leve: Bobby Green derrotou Erik Koch na decisão unânime dos juízes (29-28, 28-29, 29-28)

Peso pena: Mirsad Bektic derrotou Godofredo Pepey por nocaute técnico a 2m47s do R1

Peso mosca: Kaitilin Chookagian derrotou Mara Romero Borella na decisão unânime dos juízes (30-27, 29-28, 30-27)

Peso palha: Randa Markos derrotou Juliana Lima na decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 30-27)

Peso mosca: Ji Yeon Kim derrotou Justine Kish na decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 30-27)

Peso leve: Vinc Pinchel derrotou Joaquim Netto BJJ na decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28)

Peso meio-médio: Niko Price finalizou George Sullivan com um estrangulamento a 4m27s do R2

Peso pena: Cory Sandhagen derrotou Austin Arnett por nocaute técnico a 3m48s do R2