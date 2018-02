Jacaré mira luta com Weidman ou chance pelo título

Vindo de vitória esmagadora na revanche com Derek Brunson, Ronaldo Jacaré voltou a se posicionar perto de uma chance pelo cinturão. E o brasileiro voltou a avisar que está pronto para desafiar o campeão Robert Whittaker ou o vencedor do duelo pelo título interino, marcado para o UFC 221, entre Luke Rockhold e Yoel Romero. + Mayweather posta vídeo no octógono e McGregor provoca​

Porém, o campeão mundial de jiu-jitsu admitiu que talvez precise fazer outra luta se quiser garantir uma disputa pelo cinturão. Em entrevista ao site norte-americano MMA Fighting, Jacaré deixou clara uma mágoa com o Ultimate.

"O UFC está sempre complicando as coisas para mim. Rockhold acabou de lutar com David Branch, que veio de outro evento, e já vai estar lutando pelo título. Mas eu acho que terei que fazer outra luta. Eu sempre tenho que lutar mais uma. Por que só eu? O Rockhold ganhou do Branch e já vai lutar pelo título interino, entende o que estou dizendo?", comentou o brasileiro, mencionando o nome de Chris Weidman como um possível futuro oponente.

"Lutar contra o Weidman faz sentido. Nunca recuso luta, e não recusaria uma luta boa como essa. Seria um grande prazer enfrentá-lo. Essa é a luta que faz sentido agora. Não sei se ele está saudável porque ele passou por uma cirurgia recentemente. Mas sei que estou bastante saudável. Vou dar uns dias de descanso para o meu corpo, celebrar meu aniversário e voltar a treinar", garantiu.