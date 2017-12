Japonesa garante que vai lutar 'sem piedade' contra menina de 12 anos

Após causar polêmica ao marcar uma luta conta a jovem MoMo, de apenas 12 anos, no "Deep Jewels", evento de MMA no Japão, a lutadora Momoko Yamasaki, de 24 anos, veio a público reforçar que o confronto se dará na "categoria amadora".

A luta contra MoMo, marcada para 20 de maio, em Tóquio, vai exigir o uso de capacetes protetores e proibir golpes na cabeça com a oponente no chão. Será a estreia da menina no MMA.

Mesmo assim, Momoko garantiu que "não vai ter pena da menina durante o combate". "Eu estava fora por causa de uma lesão, vou tomar cuidado para não me machucar dessa vez. Ela é uma criança muito forte, então vou encará-la sem piedade. Obrigada pelo apoio", escreveu Yamasaki a seus seguidores em redes sociais.

Momoko já possui quatro lutas na modalidade, com duas vitórias e duas derrotas. Segundo o site WMMA Rankings, a lutadora começou em brigas de ruas depois de sofrer bullying no ensino médio. A experiência a teria transformado em uma delinquente, lhe rendendo "diversos triunfos nas ruas".

Já MoMo treina pela equipe Hakushinkai Karate, responsável por revelar outros lutadores recentemente.