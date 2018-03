John Lineker encara Brian Kelleher no UFC 224, no Rio de Janeiro

O programa lutas do UFC 224, evento que acontece dia 12 de maio, no Rio de Janeiro, vai ganhando forma. Nesta segunda-feira (12), a organização anunciou o duelo entre o paranaense John Lineker contra Brian Kelleher pela divisão de galos (até 61,2 kg.). O combate atende o pedido do norte-americano, que desafiou o brasileiro ao bater Renan Barão no UFC Orlando, no último mês.

Lineker, sexto colocado no ranking da divisão de galos, tem um histórico profissional de 30 vitórias e oito derrotas. O paranaense vem de triunfo em sua última apresentação, quando bateu Marlon Vera na decisão unânime dos juízes, em outubro de 2017.

Por sua vez, Kelleher tem um cartel de 19 vitórias e oito derrotas. O norte-americano vem de dois triunfos em série e em sua última apresentação, ele dominou Renan Barão no UFC Orlando, em fevereiro.

UFC 224

A luta principal do UFC 224 será a disputa do cinturão peso galo (até 61,2 kg.), com a brasileira Amanda Nunes colocando seu reinado em jogo contra a norte-americana Raquel Pennington. Já no segundo duelo mais aguardado do show, os brasileiros Vitor Belfort e Lyoto Machida fazem o combate de ex-campeões da noite.

Confira o card até o momento:

Peso galo: Amanda Nunes x Raquel Pennington

Peso médio: Vitor Belfort x Lyoto Machida

Peso médio: Ronaldo Jacaré x Kelvin Gastelum

Peso galo: John Lineker x Brian Kelleher

Peso médio: Thales Leites x Jack Hermansson

Peso leve: Davi Ramos x Nick Hein

Peso meio-médio: Alberto Miná x Ramazan Emeev

Peso pesado: Júnior Albini x Alexey Oleynik

Peso médio: Cezar Mutante x Karl Roberson