Johnson rebate Cormier: ‘Agradeça a Deus que Jones estragou tudo’

Anthony Johnson não gostou das críticas recebidas por Daniel Cormier. Após ser chamado de frouxo pelo campeão dos meio-pesados e criticado por ter mostrado apoio a Jon Jones, o ‘Rumble’ se defendeu da situação, reclamou das declarações de DC e ironizou seu algoz, dizendo que ele teria que agradecer a Deus por ter o cinturão de volta.

“Não sabia que você era rancoroso porque eu falo com o cara que o nocauteou. Você me chamou de frouxo. Bem, essa é a sua opinião. Dizendo que eu fui um conselheiro de Jon. (risos) Amigo, que conselho há para lhe dar? Eu não estava lutando contra nenhum de vocês, então não há como dar conselhos. Esse não é o meu estilo! Eu acredito no mundo das lutas justas", escreveu Johnson em sua página oficial no Facebook.

E completou: "Amigos? Nós nunca fomos amigos! Eu respeitei todos os homens no esporte, não importa o que acontece. Eu mostrei respeito a Jones em seus tempos difíceis e mostrei respeito a você da mesma maneira. Eu me aposentei. Eu tenho outras coisas na vida que eu quero fazer, mas apenas porque eu me encontrei com o UFC e falei que você tem um problema. Então pegue seu choro, cuide-se e agradeça a Deus que Jon estragou tudo e você ganhou o cinturão de volta”.

Aposentado do MMA desde abril deste ano, quando foi finalizado pela segunda vez por Daniel Cormier, Johnson pode estar próximo de retornar ao octógono para lutar na categoria dos pesos pesados, segundo revelou Ali Abdel-Aziz, empresário do lutador.

Aos 33 anos, Johnson tem um cartel de 22 vitórias e seis derrotas. No UFC foram 19 lutas, com 13 resultados positivos e seis negativos, tendo atuado em três categoria diferentes: meio-médio (até 77kg), médio (até 84kg) e meio-pesado (até 93kg).