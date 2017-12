Jon Jones apoia Werdum e dispara contra Covington: ‘Você é triste’

Ex-campeão meio-pesado do UFC, Jon Jones tem se mantido recluso até que saia uma decisão definitiva sobre seu novo caso de doping. Porém, isso não impediu o norte-americano de criticar duramente Colby Covington e parabenizar Fabricio Werdum, que discutiu e acertou um bumeranque no meio-médio quando os dois se encontraram na Austrália.

"Ótimo trabalho, Fabricio Werdum. Eu desprezo racismo. O cara ainda teve a audácia de te chamar de v... enquanto está fazendo uma transmissão ao vivo no Facebook", declarou Jones em seu Twitter.

I despise racism , good job today @FabricioWerdum dude had the audacity to call you a "faggot" as he's backing up on Facebook live. — Jon Bones Jones (@JonnyBones) 16 de novembro de 2017

Após Covington criticar Jones, dizendo que ele estava apoiando "agressão", o ex-campeão foi ainda mais longe e disse que o meio-médio era "triste" e dizendo que "Chaos" o fez ficar ainda mais famoso, depois de usar seu nome em provocações nas últimas semanas - Covington já havia dito que Jones era um "viciado" e que traía sua mulher a toda hora. Os dois se conheceram na faculdade.

"Realmente, eu tenho usado seu nome em entrevistas sobre uma imaginária relação de dois anos na faculdade. No fim das contas, eu te acho triste. Não consigo me imaginar carregando esse tipo de animosidade no meu coração. Obrigado, irmão, você acabou de me fazer mais famoso. Eu entendo que você quer mais seguidores nas redes sociais, não há nada errado nisso. Sua raiva e inveja de mim são claras como o dia, mas o estranho é que nem sei o que fiz para você. Não o vejo há uns 11 anos. Você está fazendo muitos inimigos, irmão. Boa sorte para você", disparou Jones, através de uma série de Tweets direcionadas a Covington.