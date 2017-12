Jon Jones descarta trapaça e incentiva uso de estimulante sexual: 'É excelente!'

Jon Jones é considerado um dos maiores nomes da história do UFC. O norte-americano de 29 anos, porém, foi flagrado em um exame antidoping e, por isso, suspenso do evento por um longo período. Perto do retorno, o ex-campeão entre os meio-pesados garante que aprendeu a lição e que presta muito mais atenção a tudo que toma, para nçao prejudicar sua carreira.

"Eu deveria ter levado as regras mais a sério e, literalmente, testado tudo. Eu achei que não precisava porque não tinha nada a ver com aumento de performance no esporte. Agora eu levo a USADA bem a sério. Eu mando tudo para eles e digo onde vou estar", disse Jones, em entrevista ao site MMA Fighting.

Fora do evento por causa da ingestão de estimulante sexual, o atleta revela não se arrepender do que fez e até mesmo sugere que as pessoas experimentem: "Estou no UFC há muitos e muitos anos, e eu sempre tomei pílulas para aumento de performance sexual durante minha vida adulta. Eu recomendo, é muito bom. É excelente", opinou ele, que completou: "Eu nunca trapaceei nesse esporte. Cada milímetro do meu sucesso veio de trabalho duro, dedicação, foco e, muitas vezes, grosseria. Eu não me preocupo que isso me siga para sempre porque eu acredito que os fãs enxergarão o que aconteceu".

Ainda sem luta definida para seu retorno ao UFC, que deve acontecer no mês de julho, Jones tem um cartel invejável: Em 23 lutas, ele venceu 22 e perdeu apenas uma.