Jon Jones e Miesha Tate discutem após julgamento de meio-pesado

O clima esquentou entre Jon Jones e Miesha Tate. A ex-lutadora, e atualmente comentarista do UFC nos EUA, revelou que não confia mais no em ‘Bones’ depois dele ter sido pego no antidoping mais. Por outro lado, o ex-campeão dos meio-pesados não deixou barato e respondeu as declarações, esquentando o clima entre eles.

Em seu programa de rádio SiriousXM, Tate disse que não era mais fã de Jones. Ela garantiu que não gostaria de ser enganada novamente caso o meio-pesado volte a lutar após cumprir suspensão. Ainda segundo a comentarista, Jon teria que trabalhar para reconquistar o seu legado, mas que ela não seria novamente sua admiradora.

“Eu não quero ouvir sobre sua história. Eu sinto muito pela primeira vez, mas a segunda ele está brincando comigo. Mas é como… me engane da primeira vez, e tenha vergonha de você. Me engane na segunda vez, e tenha vergonha de mim. Agora, vamos lá, me enganar a terceira vez? Espero a quarta? Eu simplesmente não quero mais” afirmou Miesha.

Através de mensagens no Twitter, Jones devolveu os comentários, marcando o perfil da ex-lutadora: “Miesha, eu não desisto quando as coisas ficam difíceis para mim, eu fico mais forte” e ainda completou a postagem “Você apenas espera e vê, talvez você até encontre motivação nisso. Azar, perdi você como uma fã. Aproveite a sua aposentadoria, irmã”, escreveu.