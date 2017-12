Jon Jones vai às redes para defender Ronda: 'é fácil chutar pessoa caída'

Ronda Rousey foi alvo de muita gozação após a derrota para a brasileira Amanda Nunes em apenas 48 segundos na última sexta-feira. Porém, pelo menos alguém está ao lado da norte-americana. Trata-se de Jon Jones, que já foi campeão do UFC e atualmente está afastado por ter sido flagrado no doping. Para ele, é muito fácil "chutar uma pessoa quando ela está caída" e pediu para que Ronda volte ao octógono para calar os críticos.

"Meu conselho a Ronda seria se levantar e tentar de novo. Eu acredito que Rousey será campeã pelo resto da vida dela, mesmo se ela nunca vença uma outra luta. Eu acho que é importante para Ronda que ela mostre aos seus fãs o quão grande ela realmente é por mostrar sua coragem e tentando de novo. O que ela fizer depois vai determinar seu legado. Realmente espero que ela escolha continuar. A história dela não tem que terminar aqui. Também acho que ela derrota 90% da divisão. Um munde de chutes na bunda a serem feitos, muito dinheiro a ser ganho", disse o lutador, em sua conta no Twitter, destacando ainda o que faria se estivesse na pele da atleta. "Parece que o mundo do MMA está contra o técnico de boxe dela. Eu nunca o vi trabalhar, talvez ele não seja o problema. Talvez ela precise complementar o técnico dela com uma família do MMA", completou.