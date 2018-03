Jon Jones dá a entender que pode voltar a lutar ainda em 2018

Ainda suspenso provisoriamente após cair em exame antidoping, Jon Jones parece estar cada dia mais otimista em provar sua inocência à USADA e ao UFC. O ex-campeão, que perdeu o cinturão depois de mais um positivo no doping após vencer Daniel Cormier no UFC 214, deu a entender que pretende voltar a ter o título ainda neste ano. + Cormier marca aposentadoria para o início do ano que vem​

Através de seu Twitter oficial, "Bones" agradeceu o apoio dos fãs e, ao responder a um seguidor sul-africano, usou a hashtag #Champion2018, deixando no ar a possibilidade de voltar a lutar nos próximos onze meses.

"Eu aprecio sua paciência, meu irmão. Estou com esperança de que tudo vai se resolver em breve. Estou mantendo a minha fé #Champion2018", comentou Jones, em resposta a seu seguidor.

A resposta vem alguns dias após Daniel Cormier defender o cinturão recuperado após o caso de doping diante de Volkan Oezdemir. No UFC 220 do último sábado (20), o norte-americano, arquirrival de Jones, teve uma performance de fala, nocauteando o suíço no segundo round, usando seu wrestling e ground and pound.