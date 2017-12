José Aldo é o mais novo campeão linear dos peso penas do UFC. Esse título aconteceu depois do vencedor dos pesos leves Conor McGregor venceu em duas categorias e nas regras do Ultimate Fighting Championship não é permitido um mesmo competidor conquistar cinturões de diferentes categorias de uma vez só.

O brasileiro conquistou o cinturão interino depois de vencer do americano Frankie Edgar no UFC 200 em julho deste ano.