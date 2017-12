José Aldo crava ida para o boxe logo depois do fim do contrato com o UFC

Apesar do treinador Dedé Pederneiras já ter revelado o desejo de seu pupilo, José Aldo, migrar para o boxe “algum dia”, o ex-campeão do UFC revelou finalmente quando deve fazer sua estreia no novo esporte. Ele espera o fim de seu contrato com o Ultimate para deixar o MMA de vez em busca de uma carreira na nobre arte.

Em entrevista ao canal Encarada, Aldo declarou que tem quatro ou cinco lutas ainda no seu compromisso com o UFC e que vai mesmo mudar de esporte assim que cumprir seu contrato com o Ultimate.

“Acho que ainda tenho quatro ou cinco (lutas no contrato com o UFC), mas ir para o boxe depois é certo (…) Quero fazer um trabalho começando por baixo, pegando atletas não bem ranqueados para um dia quem sabe mirar um título mundial. Essa é a ideia, é um sonho que eu tenho", disse o brasileiro.

"Não estou atrás de dinheiro. Prefiro fazer o que o coração pede, manda. Dinheiro é bom, vamos sempre procurar lutar por isso, mas meu intuito agora é começar do zero, sem desafiar ninguém. Mas se alguém me desafiasse eu ia sentar, conversar com todo mundo e não tomaria a decisão sozinho”, completou o lutador, que deve mesmo voltar no UFC 217, em Nova York.

“Eu quero lutar. Pedi para lutar o quanto antes. Nós estamos falando isso desde a minha última luta, estou pedindo para lutar o quanto antes. Esse (UFC 217) é um evento que está próximo, é um evento grande e eu quero estar dentro”, encerrou.