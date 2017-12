José Aldo leva pontos após corte em treinamento e tranquiliza fãs

O dono do cinturão linear do peso-pena do UFC José Aldo sofreu um corte na cabeça durante uma sessão de treinamentos na preparação de sua luta contra o campeão interino Max Holloway, que vai acontecer no dia 3 de junho, no UFC Rio 8. Ele precisou levar cinco pontos, mas garantiu que está pronto para o combate, que vai decidir quem fica com o cinturão, de maneira unificada.

Segundo o portal Combate, o lutador explicou que se chocou com um companheiro de academia, no treinamento. Para alívio dos fãs, Aldo afastou totalmente qualquer possibilidade de não estar presente no combate, que acontece na Arena da Barra e ainda disse acreditar que o corte vai dar sorte.

"Foi um corte normal. Já lutei com o supercílio suturado, esse corte foi na cabeça. Isso (corte) é sinal de vitória. Estava treinando na semana passada, fui dar um double leg, e o Hemerson Tigrinho (que treinava com Aldo) não viu. Batemos cabeça com cabeça".

José Aldo retorna ao octógono quase um ano após sua última luta. Ele venceu Frankie Edgar no UFC 200, em julho de 2016.