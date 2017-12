José Aldo quebra o silêncio após derrota no UFC 218: ‘Sempre otimista’

Alguns dias após nova derrota por nocaute para Max Holloway, desta vez no UFC 218 do último sábado (2), o brasileiro José Aldo quebrou o silêncio e indicou que vai continuar lutando e buscando mais um título mundial, apesar de o próprio presidente do Ultimate, Dana White, ter indicado a aposentadoria como uma possibilidade para o ex-campeão na coletiva após o evento.

Através de suas redes sociais, Aldo agradeceu o apoio da família, dos amigos e dos fãs e disse que segue "sempre otimista" e terminou com uma frase motivacional, dando todos os indícios de que seguirá na busca por mais um cinturão em sua carreira.

"Só tenho que agradecer por tudo. À minha família que eu amo, à minha equipe, a melhor do mundo Nova União, por me fazer grande e campeão. Aos amigos e fãs que sempre estão comigo, muito obrigado a todos! Serei sempre otimista, pois acreditar é o primeiro passo para fazer acontecer!", postou Aldo.

Apesar da mensagem, o brasileiro não deu maiores pistas sobre seus próximos passos. Aldo tem o sonho de lutar boxe profissionalmente, mas seu contrato com o UFC lhe impede de explorar essa possibilidade. O ex-campeão também vinha flertando nos últimos anos com uma subida para o peso leve, que pode ser o próximo passo, já que perdeu duas vezes para o campeão de sua categoria original.