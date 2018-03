José Aldo revela que vai enfrentar Jeremy Stephens no UFC Cingapura

José Aldo pediu e o UFC, mesmo que parcialmente, atendeu. O brasileiro solicitou para voltar ao octógono contra Jeremy Stephens no UFC 224, dia 12 de maio, no Rio de Janeiro. Mas a organização ofereceu a disputa ao 'Campeão do Povo' do outro lado do mundo. O combate deve acontecer no UFC Cingapura, show que acontece dia 23 de junho, no continente asiático. A informação sobre a luta foi anunciada pelo próprio Aldo durante a exibição do Shooto Brasil, no canal Combate.

"Já aceitei uma luta, com o Jeremy Stephens. A gente está esperando ser agora, em junho, em Cingapura. Só falta agora ele bater o martelo. O adversário está certo, o local, só falta eles decidirem isso", declarou José Aldo.

"O Jeremy Stephens pediu a luta contra o Aldo. Há três dias, o UFC nos deu como opção para o retorno do Aldo uma luta no UFC Cingapura. Ontem (sexta-feira) aceitamos, e estamos só esperando a confirmação do outro lado e o contrato para assinar", completou André Pederneiras, técnico de Aldo.

Aldo x Stephens

José Aldo tem um cartel no MMA de 26 vitórias e apenas quatro derrotas. O manauara reinou na divisão de penas (até 65,8 kg.) de 2011 até 2015 quando foi nocauteado por Conor McGregor. Ele ainda reconquistou o título ao bater Frankie Edgar no histórico UFC 200, mas voltou a perder o trono da categoria ao cair contra Max Holloway no UFC 212, em junho do ano passado.

Por sua vez Stephens tem um cartel de 28 vitórias e 14 derrotas. O norte-americano, quarto no ranking dos penas, vive seu melhor momento no Ultimate e acumula três triunfos em série, o último sobre Josh Emmett no UFC Orlando, em fevereiro deste ano