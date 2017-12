José Aldo sobre MMA feminino: 'Não vejo atletas dominando todas as áreas'

Em entrevista a jornalistas durante o lançamento da minissérie sobre sua vida, José Aldo fez uma análise sobre as mulheres do MMA.

Para o lutador, o MMA feminino ainda é novo e, portanto, não chegou à plenitude. Como consequência, ainda não há lutadoras completas capazes de competir em alto nível em todas as áreas da modalidade.

"Não vejo atletas hoje em dia dominando todas as áreas. Você vê uma que é muito boa de boxe, uma que é muito boa no judô e outra que é muito boa no solo. Uma completa que eu vejo mais ou menos é a Joanna Jedrzejczyk", disse José Aldo.

"No peso da Ronda eu não vejo. Sabia que no dia que ele pegasse alguém muito boa de boxe, mesmo sem saber defender muito bem quedas, poderia ganhar dela pela movimentação de pernas", afirmou.

As informações são do UOL.