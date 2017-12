José Aldo vence duas lutas, mas fica longe de título do jiu-jitsu no Rio

O ex-campeão dos pesos-pena do UFC, o brasileiro José Aldo, ficou longe do título do Internacional de Masters da IBJJF (Federação Internacional de Brazilian Jiu-Jitsu), disputado no Rio de Janeiro, neste fim de semana.

Aldo, que em junho foi derrotado no octógono pelo norte-americano Max Holloway e perdeu o cinturão do Ultimate, ainda não tem luta marcada para voltar ao octógono, e aproveitou a brecha para relembrar o início de sua carreira, quando sua especialidade era o jiu-jitsu.

Ele lutou na categoria dos leves (até 76 kg) e obteve duas vitórias - sobre Thiago Mariano e Marcos Oliveira. Na terceira luta, no entanto, foi vencido por Antônio Crivelari. Ele saiu bastante aplaudido pelo público.

O brasileiro do MMA disse já ter superado a derrota para Holloway e prometeu voltar ao octógono ainda neste ano, por enquanto sem rival definido. Ele afirmou que quer voltar a disputar o cinturão do UFC, e para isso vai entrar na fila para esperar uma nova oportunidade.

Ele já disse que prefere voltar contra o norte-americano Cub Swanson, tendo-o eleito o "rival preferido" para o retorno.