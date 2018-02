Judoca português admite tentativas de suicídio após derrota no Rio 2016

O judoca Célio Dias revelou, em entrevista publicada pelo jornal português Record, que não soube lidar com a frustração de perder nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. A derrota logo no primeiro combate frustrou o atleta e desencadeou uma doença mental.

O atleta contou que ele foi diagnosticado com uma doença chamada síndrome esquizo compulsiva (da mesma família que a esquizofrenia) que o levou a uma depressão. "Depois de um período de depressão tentei me suicidar duas vezes, mas felizmente consegui superar e agora estou aqui para contar a minha história na primeira pessoa", confessou.

Célio afirma que não soube lidar bem com a frustração de perder com um adversário muito menos cotado. "Eu não estava preparado para perder. Estava em grande fase e pensei que a medalha no Rio 2016 era certa", disse o atleta que atualmente está com 25 anos de idade. "Sofri um surto psicótico, perdi o contato com a realidade e comecei a produzir alguns sentimentos irreais", completou.

Na entrevista, Célio Dias também falou abertamente sobre a sua orientação sexual, dizendo que "sempre se entendeu como homossexual". E mais: confessou que fará de tudo para estar nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio. Ao responder sobre a doença o judoca afirmou que aproveitou essa fase difícil para crescer.

"Estou numa nova fase, focado nos objetivos e na minha recuperação, voltando ao judo com a força que me caracteriza. Não houve rupturas nem perda de confiança. Pelo contrário, a minha doença aproximou-me das pessoas", disse.