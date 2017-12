Judoca brasileiro líder do ranking mundial capota o carro e sai ileso

Grande susto passou o judoca brasileiro David Moura, líder do ranking mundial na categoria mais de 100kg.

Ele capotou o carro que dirigia, um Land Rover, em uma rua de Cuiabá (MT), na região do Bairro do Porto. Moura, que se prepara para a disputa do Mundial de Budapeste, no fim de agosto, estava acompanhado da esposa, Maira, que está grávida de seis meses. Todos saíram sem ferimentos.

Moura, que é uma das principais esperanças brasileiras de medalha no Mundial, contou detalhes do acidente ao Globoesporte. "Logo depois de um controle de velocidade de 40km/h, desviei meu carro para a direita e meu carro subiu em um carro que estava parado, tombando para a esquerda", explicou. Ele permaneceu no local até a chegada de socorro.

Natural de Cuiabá e morador da cidade, David Moura é campeão mundial de judô e foi medalhista de ouro na categoria acima dos 100 kg, nos Jogos Pan-Americanos de 2015. A final, na ocasião, foi disputada contra o equatoriano Freddy Figueroa.