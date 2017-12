Kelvin Gastelum apaga Bisping com nocaute brutal no primeiro round

Escalado com apenas 15 dias de preparação para enfrentar Kelvin Gastelum na luta principal do UFC China, que ocorreu neste sábado, 25, na cidade de Xangai, Michael Bisping havia dito que enxergava no duelo a oportunidade de apagar a derrota sofrida diante de Georges St. Pierre, há três semanas, quando perdeu o cinturão dos médios. O plano do ex-campeão, contudo, não deu muito certo.

Bisping, que entrou como substituto de Anderson Silva, flagrado no doping, não foi páreo para agressividade do jovem e favorito Gastelum, que venceu por nocaute técnico aos 2m30s do primeiro round, na principal atração do show.

O triunfo serve como recuperação para Kelvin, finalizado por Chris Weidman em julho deste ano. Com apenas 26 anos e considerado pequeno para o peso médio, o futuro do lutador da Kings MMA segue indefinido, mas o atleta indicou que deve continuar batendo 84kg ao desafiar o campeão interino Robert Whittaker.

“Foi a maior vitória da minha carreira. A maior da minha vida. Sou muito grato aos meus familiares e aos fãs que estiveram aqui. Ouvi dizer que estão precisando de alguém [ara enfrentar o Robert Whittaker na Austrália. Eu estou aqui”, disse Gastelum na entrevista ainda no octógono.

Já Bisping, que revelou planos de se aposentar do MMA em março de 2018, no evento que acontecerá em Londres, na Inglaterra), sofreu sua segunda derrota nas últimas sete lutas. Aos 38 anos, ele segue, ao lado de St. Pierre, como o maior vencedor da história do UFC, com 20 vitórias.

"Eu estava curtindo. Ele me acertou com um bom golpe. Ele é novo, tenho feito isso por muito tempo, estou ficando velho. Perdão, pessoal", declarou o ex-campeão.

A luta

Gastelum começou a luta mais agressivo, disparando um bom chute em Bisping. Mais cauteloso, o inglês passou a cercar pelo octógono, evitando a trocação. Kelvin soltou um jab de esquerda, mas o ex-campeão respondeu com uma boa combinação de socos. Quando passou a crescer no combate, Bisping foi surpreendido com um fortíssimo cruzado de esquerda de Gastelum, caindo já apagado. O norte-americano ainda soltou uma saraivada de golpes até ser interrompido pelo árbitro central.

Combates movimentados completam a porção principal

Se o main event da noite empolgou, as lutas que completaram o card principal não ficaram atrás no quesito agressividade. Com um nocaute, uma finalização e uma movimentada vitória por decisão, os fãs chineses foram agraciados com três combates de qualidade.

Principal atleta chinês no atual plantel do UFC, o meio-médio Li Jingliang fez a alegria do público presente na arena ao nocautear Zak Ottow ainda no primeiro round. Na comemoração, pulou a grade do octógono e foi literalmente para os braços da família. Essa foi a quarta vitória consecutiva do asiático na organização, a terceira por nocaute.

Outro estreante do show, o peso pena Guan Wang chegou com o pé direito ao dominar o experiente Alex Caceres, com direito a dois knockdowns. No final, venceu por uma estranha decisão dividida, uma vez que o chinês foi melhor durante os três rounds.

Na luta de abertura do card principal, Alex Garcia não tomou conhecimento do favoritismo do russo estreante Muslim Salikhov e finalizou o rival no segundo round com um justa mata-leão.