Kelvin Gastelum ganha bônus de R$ 161 mil por nocaute em Michael Bisping

Kelvin Gastelum tem mais um bom motivo para comemorar. Após nocautear de forma brutal o ex-campeão Michael Bisping na luta principal do UFC China, realizado neste sábado (25), em Xangai, o atleta da Kings MMA foi premiado com um dos bônus de perfomance. Isso significa que ele irá receber um cheque extra de US$ 50 mil (cerca de R$ 161 mil), além dos seu salário pela luta e vitória.

Além de Gastelum, mais três lutadores foram agraciados com bônus de perfomance. O promissor peso pena Zabit Magomedsharipov, que finalizou o brasileiro Sheymon Moraes, e os atletas da casa Li Jingliang e Song Yadong, que nocautearam Zak Ottow e Bharat Khandare, respectivamente, também receberam US$ 50 mil cada.