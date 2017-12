Khabib pede que UFC tire título de McGregor e elogia Edson

Khabib Nurmagomedov enfrenta Edson Barboza, neste sábado (30), no UFC 219, mas já parece de olho no cinturão peso leve do Ultimate. O russo quer que a organização retire o título de Conor McGregor, por inatividade, para que ele possa enfrentar Tony Ferguson, campeão interino, pela coroa linear da categoria. O “Eagle” já havia declarado que julgava Ferguson como o verdadeiro número um da divisão, pois McGregor só fez uma luta entre os leves, quando destronou Eddie Alvarez no UFC 205. + Retrospectiva de 2017 no MMA: Doping, retornos triunfais e decepções​

Para Khabib, o ideal é que ele e Ferguson se enfrentem pelo cinturão linear no início do ano que vem. Contanto, é claro, que o russo passe pelo brasileiro Edson Barboza.

“Eu acho que eles precisam deixar Conor mais humilde e precisam tirar seu cinturão para isso. E é isso. Esse drama todo acaba logo. Próxima luta, próximo ano, em março ou em abril, eu luto pelo título. Esse é o plano”, comentou Khabib, que rebateu críticos do seu peso, que foi um problema no passado e o impediu de lutar pelo título interino no UFC 209.

“Peso, peso, peso… Eu tenho um oponente. O peso não é meu adversário. É um adversário, mas o principal adversário é Edson Barboza. Tenho muito respeito por ele, mas vou amassá-lo no sábado. Esse é meu estilo. Eu amasso as pessoas e sábado à noite não será diferente”, garantiu.