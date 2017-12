Kiko, do KLB, assiste luta de sósia no UFC, mas não confirma semelhança

No UFC Fight Night São Paulo, na madrugada do último domingo, Luis Henrique KLB finalizou com uma guilhotina seu adversário dinamarquês Christian Colombo. Na torcida por ele no Ginásio do Ibirapuera estava Kiko, da banda KLB. O cantor é o motivo do apelido de Luis Henrique, que se acha muito parecido com o músico. Ao Estadão, Kiko disse que acompanha a carreira do lutador e que já chegou a postar nas redes sociais em apoio a ele.

"É gratificante quando você tem seu nome vinculado com alguém, principalmente um atleta que está no maior evento de luta do planeta", ainda disse Kiko. Apesar do apoio esportivo, o cantor não confirma a semelhança entre ambos: "Eu ainda não conheci ele pessoalmente, quando encontrá-lo vou tirar minha dúvida se somos realmente parecidos".

Kiko estava no UFC acompanhado de Leandro, outro cantor da banda. O último membro do trio é Bruno, que, após treinar artes marciais mistas por dez anos, estreou como lutador profissional da modalidade no ano passado.