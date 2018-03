Klidson de Abreu defende título contra Matt Baker no Brave 11

Campeão meio-pesado do Brave Combat Federation, o brasileiro Klidson de Abreu já tem novo oponente para a primeira defesa do seu cinturão. Após a saída de Kennedy Nzechukwu por lesão, a organização promoveu o canadense Matt Baker para enfrentar o lutador da Evolução Thai. O duelo servirá como luta co-principal do Brave 11, evento que acontecerá no dia 13 de abril em Belo Horizonte.

Klidson de Abreu conquistou o cinturão meio-pesado no histórico Brave 8, quando finalizou o então invicto alemão Timo Feucht com uma combinação de triângulo com chave de braço. Antes disso, o faixa-preta de jiu-jitsu já havia finalizado seu outro oponente no Brave - em março do ano passado, Abreu venceu Artur Guseinov com um mata-leão no Brave 4: Unstoppable.

Baker, por sua vez, fará sua estreia no Brave e não luta desde janeiro de 2017, quando teve um No Contest contra Enrico Cortese. Lutador da Pitbull Brothers, o canadense de 33 anos tem um cartel profissional de 14 vitórias, nove derrotas e duas lutas sem resultado.

Além do duelo entre Klidson e Baker, o Brave 11 contará com outra disputa de cinturão - o título interino dos leves será disputado na luta principal por Luan "Miau" Santiago e Lucas "Mineiro" Martins. O show também conta com a estreia da lenda do jiu-jitsu Bruno Malfacine no Brave (enfrenta o lutador local Rafael "Mini-Man"), além de Gesias Cavalcante x Erivan Pereira e o ex-Bellator Rodrigo Cavalheiro enfrentando Alessandro Gambulino.

Card do Brave 11:

Peso leve - Luan "Miau" Santiago (BRA) x Lucas "Mineiro" Martins (BRA) (Pelo título interino)

Peso meio-pesado - Klidson de Abreu (BRA) x Matt Baker (CAN) - Pelo título

Peso leve - Erivan Pereira (BRA) x Gesias "JZ" Cavalcante (BRA)

Peso mosca - Bruno Malfacine (BRA) x Rafael "Mini Man" Pereira (BRA)

Peso leve - Cleiton "Predador" Silva (BRA) x Ahmed Amir (EGI)

Peso galo - Carlos Souza (BRA) x Georges Bardawill (LIB)

Peso médio - Michiel Opperman (AFS) x Bruno Assis (BRA)

Peso mosca - Marcel Adur (BRA) x Fernando Lourenço (BRA)

Peso meio-pesado - Marcos Conrado Jr. (BRA) x Joaquim Ferreira (BRA)

Peso meio-médio - Alessandro Gambulino (BRA) x Rodrigo Cavalheiro (BRA)

Peso palha - Elaine Leal (BRA) x Luana Pinheiro (BRA)

Peso pena - Arnold Quero (FRA) x Caio Gregório (BRA)