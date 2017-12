Ladrões invadem casa de Mayweather e levam cerca de R$ 467 mil em objetos

Enquanto Floyd Mayweather comemorava seu 40º aniversário em Los Angeles, sua casa em Las Vegas foi invadida por ladrões, que saquearam o equivalente a 150 mil dólares (R$ 467 mil) em objetos do ex-pugilista. A informação foi divulgada pelo portal TMZ Sports, nesta terça-feira.

De acordo com a polícia, os assaltantes teriam forçado a porta do escritório, que fica nos fundos da residência, localizada em um condomínio fechado próximo a um campo de golfe. Pelo menos um relógio de alto valor teria sido levado. Os investigadores, que estão em contato com o staff de Mayweather, o aconselharam para fazer um inventário dos pertences que ele guardava na casa.

Na última sexta-feira, 24, o boxeador celebrou os 40 anos em uma festa que contou com as presenças dos amigos cantores Justin Bieber, Future e Mariah Carey. O bolo, extravagante como o próprio Mayweather, tinha luvas de boxe penduradas, o logo TMT (The Money Team), um cinturão e uma maleta com dinheiro.