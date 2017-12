Lamborghini de Conor McGregor é flagrada sobre guincho em Dublin

Há cinco dias, Conor McGregor publicou uma foto em seu Instagram na qual afirmou que sua fhini Huracán Avio era a única em toda Irlanda. Então, quando Ronan Connolly viu um exemplar em cima de um guincho, não teve dúvidas de quem seria o dono. "Já tinha visto anrtes no Twitter dele", revelou o irlandês. "Eu não vi (McGrgeor) na rua. Apenas flagrei o momento e tirei a foto. Sou mais interessado em carros do que em MMA", revelou o Connolly.

Estacionado em frente a um bar na capital irlandesa, o carro do lutador foi levado por estar parado em uma área com linha dupla amarela, o que é proibido pelas leis de trânsito do país.

@JOEdotie @TheNotoriousMMA Its not everyday you see a Lamborghini on the back of a tow truck in Dublin pic.twitter.com/04XmBOZyJv — Ronan Connolly (@RockyRua) 28 de março de 2017