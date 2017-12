Lembra dele? Aos 54 anos, Holyfield volta aos ringues para luta beneficente

Sem competir desde 2011, quando nocauteou Brian Nielsen, Evander Holyfield voltará aos ringues em maio deste ano para um combate de exibição para arrecadar fundos para entidades carentes. Para enfrentar o ex-pugilista, a organização do evento convidou o ex-líder nigeriano Bola Tinubu, de 65 anos, em um espetáculo que deve arrecadar quase 2 milhões de dólares (cerca de R$ 6,5 milhões), além de remédios para instituições locais.

Evander Holyfield foi o único pentacampeão mundial dos pesos pesados, mas apesar da carreira brilhante ganhou fama após vencer duas vezes a lenda do boxe: Mike Tyson. No segundo duelo entre os dois boxeadores, Tyson mordeu a orelha de Holyfield, fazendo-o saltitar de dor no ringue. O combate reiniciou e a bizarra cena se repetiu. Na época as imagens da mordida correram o mundo e são lembradas até hoje, 20 anos depois do combate.