Lenda da luta livre ateia fogo no próprio corpo para promover evento em Londres

O japonês Kota Ibushi, ex-campeão mundial de luta livre, resolveu fazer uma performance pra lá de maluca para promover um evento da WWE (Liga Mundial de Wrestling), no qual se apresentou com sua equipe, formada pelos lutadores Gota Ihashi, Jimmy Havoc e Cara Noir.

Na rua, antes da luta, Ibushi executou uma apresentação pirotécnica em cima de um carro, e acabou, sem querer ateando fogo em si mesmo com um fogo de artifício, enquanto muitos admiradores o aplaudiam. Outros lutadores também acabaram exibindo suas habilidades na rua, na região de Benthal Green, num combate que se estendeu para fora do ringue.

Após o combate, com o peito queimado, o japonês se declarou muito feliz em ter lutado pela primeira vez na Inglaterra. "Esta foi a primeira vez que eu lutei na Inglaterra, e eu estava me perguntando se meu estilo funcionaria aqui depois de todas as minhas experiências no Japão. Mas foi muito positivo", afirmou ao Metro.

Confira abaixo parte da performance insana de Ibushi: