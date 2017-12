Lenda da NBA, Tim Duncan mostra que é bom de briga em treino de muay thai

Tim Duncan foi um dos maiores jogadores de todos os tempos da NBA, vencendo cinco títulos (1999, 2003, 2005, 2007 e 2014) e participando dos playoffs em todas 19 temporadas que disputou. Aposentado desde 2016, o gigante de 2,11 metros e 41 anos mostrou que leva jeito para outro esporte.

Em vídeo publicado por Jason Echols, Duncan trocou a camisa do Santo Antonio Spurs pela do personagem 'Justiceiro' para desferir chutes e socos com a fluidez e precisão semelhante ao que desfilava pelas quadras da NBA.

"O que acontece quando seu parceiro de treino mede mais de 2 metros?", questionou Echols, que ajudou Duncan a entrar em forma nos últimos seis anos.

Timmy foi eleito MVP da NBA duas vezes (2002 e 2003) e MVP das finais em outras três (1999, 2003 e 2005). Duncan é o segundo jogador com a carreira mais longa em uma mesma franquia na história da liga, ficando atrás somente de Kobe Brant, que defendeu o Los Angeles Lakers por 20 anos.