Lenda do boxe e com fortuna de mais de R$ 400 mi, Pacquiao completa 38 anos

Manny Pacquiao é uma verdadeira lenda do boxe. O filipino, que neste sábado completa 38 anos, foi campeão mundial em nada menos do que oito categorias diferentes e, em seu cartel, possui 56 vitórias, sendo 38 por nocaute e apenas seis derrotas, algumas delas bem polêmicas, como a última, para Floyd Mayweather, no combate que ficou conhecido como a "luta do século".

Eleito o lutador da década de 2000 pela Associação de Escritores de Boxe da América (BWAA), Pacquiao é ainda um dos atletas mais bem pagos do mundo, embolsando cerca de R$ 50 milhões por luta. Além de sua carreira no boxe, ele ainda tem uma carreira de político em seu país, fazendo parte do congresso que define as coisas mais importantes nas Filipinas.