Lenda do jiu-jitsu, Bruno Malfacine assina com o Brave e estreia em BH

Nove vezes campeão mundial de jiu-jitsu e invicto no MMA, o peso mosca Bruno Malfacine é o novo contratado do Brave Combat Federation. O brasileiro fará sua estreia no Brave 11, marcado para o dia 13 de abril, em Belo Horizonte. Seu adversário será divulgado nas próximas semanas.

Aos 31 anos, Malfacine começou a focar no MMA após uma histórica sequência na arte suave, quando ganhou nove mundiais da IBJJF, além de quatro títulos Pan-Americanos e um Europeu. Em 2017, o brasileiro de Duque de Caxias, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, fez sua estreia no MMA, superando Romário Garcia com uma chave de braço ainda no primeiro assalto.

Durante sua transição para o novo esporte, o faixa-preta passou a integrar a American Top Team, um dos maiores times do mundo, e treina com grandes nomes do MMA.