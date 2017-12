Lenda do MMA, Mirko ‘Cro Cop' vence campeonato apelidado de 'Novo Pride'

Aos 42 anos, Mirko 'Cro Cop' relembrou os tempos que o consagraram como um dos maiores nomes da história do MMA. No último dia de 2016, o croata nocauteou Amir Aliakbari no primeiro assalto e conquistou o cinturão dos pesos-pesados do GP do Rizin, evento japonês apelidado pelos torcedores de ‘Novo Pride’. Antes disso, o croata já havia nocauteado Baruto Kaito e King Mo, além de ter finalizado Hyun Man Myung no mesmo torneio.

No mesmo torneio, Kron Gracie, filho de Rickson Gracie, conquistou a mais uma vitória em sua breve carreira no MMA ao finalizar o ex-Ultimate Tatsuya Kawajiri no segundo round, elevando seu cartel para quatro triunfos em quatro confrontos.