Luke Rockhold chega a treino montado em camelo; veja vídeo

Se a intenção era chamar a atenção, essa realmente foi uma boa estratégia. O americano Luke Rockhold chegou para o treino aberto do Ultimate montado em um camelo. Ex-campeão dos pesos-médios, o americano enfrentou Yoel Romero na edição do UFC 221 neste sábado, dia 10.

O cubano de 40 anos mostrou potência e precisão para acertar um direto de esquerda devastador, que nocauteou Rockhold a 1m48s do terceiro round da luta principal.

Através de um vídeo publicado no Twitter, é possível ver Rockhold com roupa de jockey montado em um camelo chegando ao local do treino. O atleta ainda brinca com os fãs: “Algumas pessoas andam a cavalo, outras de charrete – eu ando de camelo”.