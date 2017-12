Luta de MMA nos EUA termina com bizarro 'nocaute duplo'; assista

Os lutadores de MMA Axel Cazares e Alan Vasquez protagonizaram um fato raro, durante edição do Shamrock FC 285, realizado na cidade de Kansas, Estados Unidos. No final do primeiro round do duelo, os dois atletas partiram para trocação e após ambos conectarem um direto de direita em cheio no rival, cada um caiu para um lado, já nocauteados.

Vasquez caiu no chão enquanto Cazares desabou junto a grade. Como acabou se levantando primeiro e passando pela verificação dos médicos do evento, Alan Vasquez foi declarado vencedor por nocaute da luta. Ao final do duelo, é possível ver ainda o estrago que o soco fez no rosto do campeão, deixando seu nariz visivelmente torto.