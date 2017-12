'Luta do século' pode ter contrato de McGregor fechado neste domingo

O combate do século entre ConorMcGregor, campeão dos leves do UFC, e Floyd Mayweather, multicampeão de boxe, está mito perto de acontecer. Palavra de Dana White, presidente do Ultimate. Neste sábado, em entrevista após o UFC 211, em Dallas, Estados Unidos, Dana disse que deve receber "ainda neste fim de semana" o contrato finalizado de McGregor, o que deixa a luta muito perto de acontecer.

Segundo o portal Combate, Dana disse ainda que nesta semana já começa a trabalhar com a equipe de Mayweather. "Estamos quase lá. Estou esperando um acordo executivo amanhã (domingo). Vamos resolver esse acordo com o McGregor, o que você acha que o time do Mayweather vai falar?", disse o dirigente.

Aposentado desde 2015, Mayweather afirmou que voltaria para enfrentar McGregor - e os milhões que receberá pelo combate são um incentivo a mais. Ele já chegou a receber US$ 100 milhões num único combate, e já afirmou que voltaria para a luta histórica por um valor semelhante.

"Vai depender do quão lucrativa vai ser (esta luta). Você pode presumir quantas compras (de pacotes de pay per view) serão, mas não é garantido, você não sabe o que vai acontecer. Algumas lutas você sabe e essa luta parece que vai dar isso, mas não sabemos com certeza", afirmou Dana White, segundo o Combate.