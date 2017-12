Mayweather x McGregor faz audiência do 'PornHub' cair em 21% nos EUA

A 'luta do século' no último sábado, vencida pelo pugilista norte-americano Floyd Mayweather sobre o lutador de MMA Conor McGregor, causou uma grande queda de audiência em um dos maiores portais pornográficos do mundo, o PornHub. Os dados foram divulgados pelo próprio portal ao site norte-americano Men's Health.

Segundo os números, a atração que a luta gerou foi tamanha que a diminuição de acessos vindos dos Estados Unidos caiu em 21%, assim que os combates preliminares começaram, em Las Vegas. Já a audiência global caiu 12%, com destaque para a redução de 11% dos acessos vindos da Irlanda - terra de McGregor.

Uma vez que o combate terminou, a audiência do PornHub voltou a crescer, com destaque também para a Irlanda: os compatriotas de McGregor foram responsáveis por um aumento de 174% na audiência, em relação aos níveis médios.

"Eles compensaram a derrota do lutador se dedicando a algum tempo sozinhos", como observou o Men's Health. O pico se deu às 2h da manhã, pouco depois do término da luta.

Veja o gráfico de audiência do PornHub no horário da 'luta do século':