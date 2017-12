Lutador acusado de dar soco e cotovelada na esposa é demitido do UFC

Michael Graves surgiu como uma promessa no UFC. Depois de brilhar no The Ultimate Fighter 21, reality show que "revela" jovens talentos para o evento, o atleta norte-americano começou com tudo e, em sete lutas, obteve seis vitórias e um empate. Sua trajetória, porém, foi interrompida por causa de um caso de violência doméstica. E a história dele no UFC chegou ao fim nesta segunda-feira, quando foi demitido do maior evento de MMA do mundo.

Aos 26 anos, Graves estava afastado do UFC desde 2016, quando, enquanto se preparava para lutar com o brasileiro Serginho Moraes em luta válida pelos meio-médios, foi acusado de ter dado um soco e uma cotovelada em sua mulher durante uma discussão e foi até preso por isso. Apesar de pagar uma fiança de 5 mil dólares para deixar a cadeia, ele seguiu fora das lutas esperando a investigação ser finalizada. Como isso ainda não aconteceu, o UFC "perdeu a paciência" e decidiu tirar Michael Graves do seu time de lutadores.