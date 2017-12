Lutador amador de MMA é nocauteado e morre nos Estados Unidos

O lutador de MMA Donshay White morreu após combate no Hardrock MMA 90, evento amador que aconteceu no último sábado, durante a Expo Five, na cidade de Louisville, nos Estados Unidos. White, de 37 anos, foi nocauteado por Ricky Muse aos 2m22 do segundo round e ainda estava consciente após a luta, apesar de exausto e com dificuldades para respirar.

White foi atendido imediatamente por médicos e caminhou até o backstage do ginásio por contra própria, mas entrou em colapso e teve que ser levado de ambulância ao hospital e não resistiu, informou o site “Blue Grass MMA”.

Essa era apenas a segunda luta de Donshay White, que havia vencido John Johnson Jr., por nocaute, no primeiro round, em novembro passado. As causas da morte ainda não foram esclarecidas.