Lutador americano é suspenso da WWE após agredir esposa

Rich Swann, uma das estrelas americanas da WWE, foi suspenso da organização após ser preso no último final de semana. De acordo com o site TMZ, o lutador é acusado de agredir sua esposa após uma discussão.

O atleta teria imobilizado a mulher e obrigado ela a entrar em seu carro. Além da agressão, o relatório policial também conta que Rich atingiu um telefone público.

A punição da WWE é provisória até que o caso seja julgado. Em comunicação oficial, a organização condenou as atitudes do lutador e mostrou tolerância zero para violência doméstica.