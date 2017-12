Lutador brasileiro cria 'vaquinha' online após ter casa assaltada nos EUA

Após um período de férias no Brasil, o lutador brasileiro Marcos "Loro" Galvão teve uma surpresa desagradável em seu retorno aos EUA. Segundo texto publicado no Instagram, sua casa em Nova York foi invadida por ladrões. "Roubaram todo meu dinheiro, que eu vinha juntado desde que vim para cá, tenho contas para pagar, meus treinadores", escreveu o ex-campeão do Bellator.

Para tentar recuperar parte do dinheiro roubado e conseguir pagar suas contas, Loro criou uma campanha de financiamento coletivo, com o objetivo de arrecadar até US$ 60 mil (R$ 188,9 mil). A "vaquinha" online logo recebeu apoio de seus amigos famosos do mundo da luta e em menos de 24 horas, a campanha arrecadou US$ 14 mil (R$50 mil), quase 25% da meta.