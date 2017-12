Lutador brasileiro desloca o ombro ao tentar primeiro golpe

A luta do brasileiro Luiz Dutra contra Abubakar Vagaev, pelo WFCA 34, em Moscou, no último sábado, durou apenas 18 segundos e um golpe, mas não terminou devido a um nocaute. Na tentativa de conectar o primeiro golpe do confronto, "Besouro" não acertou o adversário e acabou deslocando o ombro. No instante seguinte ao incidente, Dutra caiu no octógono demonstrando muita dor. Logo depois, médicos entraram para atendê-lo e a luta foi encerrada.

Horas depois da lesão, Luiz Dutra publicou uma suas redes sociais na qual afirmou que o problema não foi grave e pediu desculpas pela situação. "Meus amigos, passando para dizer que está tudo bem! Desde já, agradeço aos meus treinadores e toda a equipe Renovação Fight Team (@rftbrasil) e a molecada da Careca MMA Team (CMT)! As coisas nem sempre são como queremos! Meu coração está, sim, quebrado porque sei que tem muita gente na torcida, e isso, de fato, me entristece muito, em saber que deixei vocês tristes! Voltarei melhor, como sempre digo, porque mesmo muito chateado, a vida continua!"

Only in MMA. Luiz Dutra dislocates his shoulder with his FIRST punch thrown in the fight. WFCA 34 pic.twitter.com/uZzOOcYMIi — caposa (@Grabaka_Hitman) 25 de fevereiro de 2017

Luiz Dutra chegou a ser lutar pelo UFC duas vezes, entre 2014 e 2015, mas retirado da organização após ser desclassificado por golpes de cotovelo ilegais contra Kiichi Kunimoto e uma derrota por nocaute para Tom Breese.