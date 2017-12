Lutador brasileiro perde 8 kg e precisa ser carregado na pesagem; veja

Daniel Lima sofreu com a perda de peso antes de se apresentar em evento japonês e precisou ser carregado pela equipe na hora da pesagem. O brasileiro perdeu 7,26 kg em dois dias para que pudesse estar apto a lutar no Pancrase 290, realizado no último domingo, 8, em Tóquio, no Japão.

No vídeo, é possível ver que o peso-palha (52 kg) mal consegue parar em pé enquanto esteve na balança e precisou da ajuda de sua equipe para não cair. Apesar de estar claramente debilitado, o atleta foi liberado para lutar. Na luta, o brasileiro pareceu estar recuperado, apesar de ter perdido por decisão unânime dos juízes, após os três rounds estipulados.

“Foi a minha primeira vez fora do Brasil e eu não tinha experiência, pensei que seria fácil. Mas acabou sendo muito difícil e doloroso. Os juízes deram para ele, eu estava um pouco fraco, por causa de toda a perda de peso, mas estava bem. Me sentia 100% para essa luta”, disse em entrevista ao site MMA Fighting.

"Está na hora de introduzir mais categorias no MMA e evitar cortes extremos de peso", escreveu a brasileira campeã dos penas do UFC Cris Cyborg, que compartilhou o vídeo em suas redes sociais.