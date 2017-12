Lutador brasileiro posta foto e aumenta rumores de romance com Demi Lovato

Guilherme Bomba e Demi Lovato foram o centro das atenções nesta terça-feira. Após a divulgação de uma foto juntos, muitos sites começaram a especular um relacionamento entre os dois. Depois de tamanha repercussão, o brasileiro, que é lutador de MMA e participou do reality show The Ultimate Fighter Brasil, publicou no Instagram uma foto dos dois saindo do cinema abraçados, a mesma imagem que estava sendo usada pelos usuários de redes sociais para shippar - o que na linguagem da internet significa torcer - pelo casal.

❤️ Uma foto publicada por Guilherme "Bomba" Vasconcelos (@bombatuf) em Jan 3, 2017 às 10:20 PST

Na legenda, Bomba usou apenas um emoji de coração. Foi suficiente para os fãs entenderem como um confirmação e comemorarem o romance. Muitos escreveram: "Já pode trazer ela pro Brasil". Outros já esperam o casamento. "Casa com ela, por favor? Tenham filhos e morem no Brasil, obrigada. E faça ela feliz, por gentileza?", comentou @steer_beatriz.