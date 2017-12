Lutador brasileiro tem fratura na perna semelhante a de Anderson Silva; veja

Os brasileiros e amantes de MMA pelo mundo ficaram chocados quando Anderson Silva fraturou a perna na revanche contra Chris Weidman pelo cinturão dos médios do UFC. Mas a lesão do Spider não é algo assim tão raro, tanto que neste fim de semana mais um brasileiro teve uma lesão parecida no WGB, evento de kickboxing realizado em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Gabriel Siqueira quebrou a perna ao desferir um chute baixo em Arlison Tenchiran. O impacto fez com que o lutador fraturasse a tíbia e a fíbula. De acordo com informações do SporTV, ele será operado no máximo até esta terça-feira em um hospital municipal de Sorocaba.