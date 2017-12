Lutador chora e vai ao hospital após tomar chute 'nos países baixos'

Todo homem que pratica algum tipo de esporte e já tomou uma bolada "naquele" lugar sabe muito bem a dor que é. Mas e se o local for atingido por um chute certeiro? Deve doer muito mais! E foi exatamente o que aconteceu com o chinês Aori Gele, que precisou até mesmo ir para o hospital.

Durante uma luta do Road FC 39, evento asiático de MMA, o juiz teve que intervir logo no início do primeiro round, já que Hyun Man acertou um chute em cheio na região genital de Aori, que caiu no chão e começou a chorar de dor.

Na sequência, ele teve que ser levado a um hospital, mas, em vídeo, acalmou todos os seus fãs e disse que passa bem. Assista: