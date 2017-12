Lutador 'congela' após nocaute brutal e preocupa até rival; assista

Um chute muito forte deixou um lutador de MMA paralisado durante um evento na Inglaterra. Apesar de ter ocorrido há oito dias, o vídeo da luta viralizou nas redes sociais neste final de semana.

No Golden Ticket Fight Promotions 7, disputado em Wolverhampton, no último dia 18, o polonês Samuel Ilnicki acertou em cheio o rosto do inglês Solomon Rogers. O golpe foi tão forte, que o rival ficou congelado antes de cair imóvel no chão do ringue.

Outro ponto impressionante do vídeo é que em nenhum momento Ilnicki comemora a vitória. Ao invés disso, ele fica no centro do tatame, preocupado com a saúde de Rogers. O árbitro da luta também se mostra desesperado, pedindo que a equipe médica subisse rapidamente ao local.

