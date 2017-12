Lutador de MMA agride árbitro por demora em interromper luta; veja

Lutador austríaco agrediu o árbitro da luta principal do Aggrelin 19, torneio realizado no último domingo, 10, em Munique (Alemanha). A agressão ocorreu depois que Nihad Nasufovic levou a luta para o solo, pegou as costas de Wilhelm Ott e ajustou o mata-leão que obrigou o rival a bater em desistência.

Apesar do atleta ter batido com o braço direito e com o esquerdo, o árbitro demorou para interromper a luta, o que irritou Ott, que se levantou rapidamente e partiu para cima do juiz, primeiro empurrando e depois acertando dois socos, até que entraram algumas pessoas no cage para separar.

Aos 35 anos, Wilhelm Ott detém um cartel com 12 vitórias, 13 derrotas e um empate. Nihad Nasufovic conquistou o oitavo triunfo em dez lutas, com dois reveses.