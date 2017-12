Lutador de MMA ataca juiz após levar chute ilegal na cabeça

O lutador Frank Camacho estava atuando como árbitro em evento de MMA, quando foi surpreendido. Um dos lutadores derrubou seu oponente, em seguida acertou um chute na cabeça, enquanto o adversário ainda estava no chão. Um golpe ilegal. Após se recuperar do chute, o lutador levantou e foi para cima do árbitro, golpeando furiosamente. Mas o juiz conseguiu desviar dos golpes e controlar a situação.

Em sua conta no Instagram, Camacho ainda defendeu o lutador, dizendo que essa foi umas das melhores experiências como árbitro. "Geralmente os lutadores cobrem suas cabeças e fingem estar com muita dor para que o oponente seja desclassificado. Mas este lutador fez exatamente o oposto. Ele tinha o espírito de um guerreiro e não iria desistir, mesmo depois de ficar atordoado. Eu estava na frente, quando ele voltou. RI MUITO. Foi uma incrível noite de lutas".