Lutador de MMA é 'finalizado' por fã com síndrome de Down; assista

Vencedor do torneio peso-médio do primeiro reality The Ultimate Fighter, em 2005, o veterano Diego Sanchez fez a alegria de um fã especial. O lutador do UFC, de 35 anos, desafiou Isaac “The Shermanator” Marquez, um fã portador de síndrome de Down, para uma luta em Albuquerque, no Novo México.

"A maioria dos adultos com síndrome de Down não vive mais de 45 anos. Isaac tem 32 anos, e eu só queria ver esse jovem saudável. Exercício e artes marciais são as coisas mais saudáveis que você pode fazer", disse o lutador do UFC à emissora KRQE antes da luta.

Após levar o combate para o chão, “The Shermanator” conseguiu finalizar Diego Sanchez com um chave de braço e ficou com o título do duelo.

"Eu só queria que todos soubessem que Isaac tinha um sonho e ele seguiu atrás e conseguiu. Então, se você tiver um sonho, acredite em si mesmo e vá atrás dele", declarou Sanchez, ao final do combate.